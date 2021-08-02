Kilis'te hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Kilis'te, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların etkili olması nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, bazı vatandaşlar ise gölge yerlerde oturarak zaman geçiriyor.

Kilis'te, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların etkili olması nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, bazı vatandaşlar ise gölge yerlerde oturarak zaman geçiriyor.

Türkiye'nin büyük bölümde etkili olan aşırı sıcaklar Kilis'te de hayatı olumsuz etkiliyor. Neredeyse 40 dereceyi aşan aşırı sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ise gölge olan yerlerde dinlenmeyi tercih ediyor.

Aşırı sıcakların hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı