Kilis'te Gerebiç tatlısı zamanı
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Kilis'te Gerebiç tatlısı zamanı

Kilis'te Gerebiç tatlısı zamanı Kilis'te fıstıklı gerebiçin kilosu 70, cevizli gerebiçin kilosu ise 40 TL'den satılıyor Kilis'te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte fırınlar ve pastahanelerde gerebiç tatlısı yapımları sürüyor.

Kilis'te Gerebiç tatlısı zamanı
14.05.2020 01:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:26

Kilis'te Gerebiç tatlısı zamanı

Kilis'te fıstıklı gerebiçin kilosu 70, cevizli gerebiçin kilosu ise 40 TL'den satılıyor

KİLİS - Kilis'te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte fırınlar ve pastahanelerde gerebiç tatlısı yapımları sürüyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala fırın ve pastahanelerin yanı sıra bir çok evde de yapılan gerebiç tatlıları, Ramazan ayında iftar sofraları süslerken bayramda en çok ikram edilen ve tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Asırlardır süre gelen gelenek olan gerebiç tatlısına bölge insanı ise yoğun ilgi gösteriyor. Gerebiç üretip satan Mehmet Barış Horuz, özellikle ramazan bayramında misafirlere ikram edilen gerebiç tatlısına yoğun talep olduğunu ifade etti.

Horoz,,Gerebiç tatlısı geleneği bu Ramazan ayında da yoğun bir şekilde üretimi ve tüketimi olduğunu, Kilis yöresinde her Ramazan ayı geldiğinde hemen hemen her aile bayramlık gerebiç hazırlandığını söyledi.

Fıstıklı 70 TL'den cevizli 40 TL'den satılıyor

Geleneğin Osmanlı döneminden kalma olduğunu da söyleyen Horuz, ayrıca gerebiç tatlısının fıstıklı ve cevizli türlerinin yapıldığını da kaydetti.

Horuz, fıstıklı gerebiç'in kilosunu 70 TL'den, cevizlisinin kilosunu ise 40 TL'den sattıklarını vurguladı. Gerebiç tatlısının yapılmasını da anlatan Horuz, "Gerebiçi irmik, un, zeytinyağı, su ile süt ile yoğuruyoruz. Hamurun içerisini fıstık veya ceviz ile dolduruyoruz. Yaklaşık 200 derece sıcaklıktaki taş fırında pişirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Horuz, gerebiçe Kilis dışında yaşayanların da yoğun talepleri olduğunu, Kilis'te tüketimin fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Kilis'te Gerebiç tatlısı zamanı

Kaynak: İHA

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