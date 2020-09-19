Kilis'te Gaziler Günü kutlandı Kilis'te Gaziler Günü kutlandı Kilis'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilişinin yıldönümü törenle kutlandı.

Kilis'te Gaziler Günü kutlandı

KİLİS - Kilis'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilişinin yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Albay Mesut Denli, Gaziler Günü'nün Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasını müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü TBMM 79'uncu birleşiminde 153 sayılı kanun ile 'Mareşallik' rütbesi ve 'Gazilik' unvanı verilmesinin 99. yıldönümü kutladıklarını ifade ederek, "Muhaberenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna, seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şahadet şerbetini içemeyen evlatları, hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik Türk vatan severliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazanın kahramanıdır" dedi.

Gaziler adına bir konuşma yapan, Kıbrıs Gazisi Abdulkadir Dellekoğlu, Kahraman Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte destan yazarak, cumhuriyeti kurduklarını söyledi.

Törene Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu,, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA