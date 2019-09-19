Kilis'te Gaziler Günü kutlandı

19.09.2019 11:56

Kilis'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilişinin yıldönümü törenle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Gazi Lokman Bitken, şehit olmayı göze alamayanların gazi olamayacağını ifade ederek, Gazilik unvanı devlet tarafından verildiğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Piyade Yarbay Enes Erikçi,, Gaziler Günü'nün Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasını müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile 'Mareşallik' rütbesi ve 'Gazilik' unvanı verilmesinin 98. yıldönümü kutladıklarını ifade ederek, " Hayatının baharında bu ülke için kanını akıtmış, vatan, bayrak demiş, elini, kolunu, bacağını, gözünü devletine milletine helal etmiş, Mehmetçiklerimize vefa günüdür. Bugün huzur, barış içerisinde refah içerisinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu kutsal vatanın ekmeğini yiyebiliyorsak, suyunu içebiliyorsak, havasını soluyabiliyorsak, bu kanın ülkesinin özgür, bağımsız geleceği için gazilerimizin sayesindedir" diye konuştu.



Şiir ile program sona erdi.



Törene Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu,, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA