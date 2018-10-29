Kilis'te CHP ve Add'den Alternatif Çelenk Sunma Töreni

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kutlamalar sürerken Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından, alternatif çelenk sunma töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenleri gün içerisinde Kilis'te kutlamalar yapılırken, CHP ile ADD ise saat 12.00'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. İstiklal Marşının da okunduğu törene, CHP İl Başkanı Mehmet Akif Perker, CHP Merkez ilçe Başkanı Mehmet Akif Perker, ADD Kilis Şube Başkanı Mehtap Okatan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KİLİS