Kilis'te bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı

21.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:44

Kilis'te, okul sporları kapsamında düzenlenen yıldızlar ve gençler A ve B grupları bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Beşevler Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türk ve Suriyeli 110 sporcu ter döktü.

Bilek güreşi antrenörü İsmail Demir, yaptığı açıklamada, dereceye giren sporcuların çeşitli kentlerde düzenlenecek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA