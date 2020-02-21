Kilis'te bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı
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Kilis'te bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı

Kilis'te, okul sporları kapsamında düzenlenen yıldızlar ve gençler A ve B grupları bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı.

21.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:44
Kilis'te bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı

'te, okul sporları kapsamında düzenlenen yıldızlar ve gençler A ve B grupları bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Salonu'nda yapılan müsabakalarda yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türk ve Suriyeli 110 sporcu ter döktü.

Bilek güreşi antrenörü İsmail Demir, yaptığı açıklamada, dereceye giren sporcuların çeşitli kentlerde düzenlenecek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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