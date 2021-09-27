Kilis'te barınma sorunu yaşayan öğrenciler kamu misafirhanelerine yerleştirildi - Haberler
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Kilis'te barınma sorunu yaşayan öğrenciler kamu misafirhanelerine yerleştirildi

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te barınma sorunu yaşayan öğrenciler kamu misafirhanelerine yerleştirildi

Kilis'te barınma sorunu yaşayan 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin, kamu misafirhanelerine yerleştirildiği bildirildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te barınma sorunu yaşayan 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin, kamu misafirhanelerine yerleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Toplantı Salonu'nda Vali Recep Soytürk başkanlığında, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan'ın katılımıyla "Üniversitelerde güvenli öğrenim" toplantısı yapıldı.

Barınma sorunu yaşayan öğrencilerin misafirhanelere yerleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde üniversite öğrencilerinin barınma problemlerinin çözülmesi noktasında, üniversitede her bir kampüste masalar oluşturulup, müracaat eden öğrencilere link aracılığıyla ulaşılmış, barınma talebinde bulunan her bir öğrenci ile telefon ile görüşülmüş olup, görüşme sonrasında acil barınma sorunu bulunan öğrenciler kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir. Bugün yapılan toplantı ile yedekte olan öğrencilerin de misafir olarak yurtların kapasitelerine göre yerleştirilmesine karar verilmiştir."

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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