Kilis'te 5 bin aileye kurban yardımı
Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi, Kilis'te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı.
02.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:09
Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi, Kilis'te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı.
Kilis Eski milletvekili ve Belediye başkanı Hasan Kara'nın girişimleriyle Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi tarafından Kilis'te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı. Et alacak vatandaşların yardım kartları muhtarlar tarafından dağıtıldı. 7 ayrı dağıtım merkezine gelen vatandaşlar, kendilerine verilen kartları teslim ederek, etlerini alarak evlerinin yolunu tutular. - KİLİS
Kaynak: İHA