Kilis'te 5 bin aileye kurban yardımı Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi, Kilis'te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı.

Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi, Kilis'te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı.

Kilis Eski milletvekili ve Belediye başkanı Hasan Kara'nın girişimleriyle Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi tarafından Kilis'te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı. Et alacak vatandaşların yardım kartları muhtarlar tarafından dağıtıldı. 7 ayrı dağıtım merkezine gelen vatandaşlar, kendilerine verilen kartları teslim ederek, etlerini alarak evlerinin yolunu tutular. - KİLİS

Kaynak: İHA