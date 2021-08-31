Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
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Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde gerçekleştirilen resepsiyon pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Resepsiyonda bir konuşan Vali Recep Soytürk, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Soytürk, Milletin, 30 Ağustos zaferiyle bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermediğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirdiğini hatırlatarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan mücadelenin, tarihe altın harflerle yazıldı. Eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuş ve zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır. Milletin, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarında da ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı mücadele edildi. Hür, ağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürecektir" dedi.

Resepsiyona, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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