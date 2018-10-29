Kilis'te 29 Ekim Coşkusu

KİLİS'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama törenlerine; Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, daire amir ve müdürleri, askeri ve sivil erkan, adli ve idari yargı mensupları, kent sakinleri, öğrenciler ile öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, halk oyunları gösterisi sunuldu. Halk Eğitim Merkezi'nde görevli öğretmenler ise konser verdi. Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara, madalya ve hediyeler verildi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 95 yıl önceki ruh, heyecan ve inanç neyse bugün de aynı duygularla cumhuriyetin varlığının bir kez daha kutlandığını belirterek, "Ülkenin her karış toprağında olduğu gibi Kilis halkının da düşman işgaline geçit vermemiştir. Dün Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ilimize gelişinin 100'üncü senesini andık. Kilisliler, o gün gösterdiği gözü peklik, vatanseverlik ve milletine karşı yönelmiş tehditlere karşı uyanıklık neyse bugün de cumhuriyetimizin teminatı inanç ve kararlılık aşkıdır" dedi.

Kutlamalar, resmi geçitle sona ererken, kent sakinleri, törene katılan polis ve askerleri uzun süre alkışladı.

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