Kilis'te 15 Temmuz Şehitliği'nde Anma Töreni Düzenlendi
Kilis’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gününde Şehitlikte anma töreni düzenlendi.
Kilis'te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gününde Şehitlikte anma töreni düzenlendi.
Şehitlikteki törene Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, daire amir ve müdürleri katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasında müteakip Kuran-ı kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından dua okundu. Protokol üyelerini şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasından sonra şehitlikteki tören sona erdi. - KİLİS