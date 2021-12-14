Kilis Muhtarlar Derneğinden aracı yanan muhtara destek

KİLİS (AA) - Kilis'te park halindeki aracı yanan Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'a destek için Kilis Muhtarlar Derneği açıklama yaptı.

Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat ve beraberindeki muhtarlar, meslektaşları Kurt'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dernek Başkanı Polat, yaptığı açıklamada, Kurt'a destek olmak için toplandıklarını söyledi.

Muhtarın yerelde direkt cumhurbaşkanının temsilcisi olduğunu belirten Polat, "Muhtarımıza yapılan bu saldırıyı tüm muhtarlara yapmış gibi görüyoruz. Bu tür olayların bundan sonra cereyan etmemesi için emniyetimizin bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Emniyetimiz de bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor. Çok yakında inşallah olayın fail veya faillerini ortaya çıkaracaktır." dedi.

Muhtarın olayla ilgili net bir bilgisinin olmadığını aktaran Polat, Kurt'un mahallesine hizmet için çalıştığını ifade etti.

Aracı yanan Kurt da burada birlik ve beraberliği gösterdiklerini, hiçbir muhtarın kimseyle bir probleminin olmadığına inandığını kaydetti.

Olay

Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'a ait Bay Sokak'ta park halindeki 79 DS 953 plakalı otomobilde, 11 Aralık'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmüş ve polis, olayla ilgili inceleme başlatmıştı.