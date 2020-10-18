Kilis'in yeni belediye başkanı 3 gün içerisinde belli olacak

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine belediye meclisi üyelerinden birinin 3 gün içerisinde yeni belediye başkanı olarak seçileceği bildirildi.

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine belediye meclisi üyelerinden birinin 3 gün içerisinde yeni belediye başkanı olarak seçileceği bildirildi.

12 Ekim Pazartesi günü tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine belediye meclisi üyelerinden biri, 2024 yılı yerel seçimlerine kadar belediye başkanlığı görevini yürütecek. Yasa gereği belediye başkanı hayatını kaybettikten sonra 10 gün içerisinde belediye meclisi toplanarak, meclis üyelerinin içerisinden seçilen kişinin bir sonraki yerel seçimlere kadar belediye başkanlığı görevini yürütmesi gerekiyor. Kilis Valiliğinin çağrısı üzerine belediye meclisinin Salı veya Çarşamba günü toplanarak belediye başkanını seçmesi bekleniyor. Belediye meclisi üyelerinden Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Servet Ramazan veya Meclis üyesi Mehmet Fatih Yalçın'ın isimleri belediye başkanlığı için geçiyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı