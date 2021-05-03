Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Kültür Sanat

Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi Kilis'te bulunan tarihi 8 camiye İsm-i Celal (Allah lafzı) İsm-i Nebi (Peygamber Efendimizin ismi), Cihar Yar-i Güzin (Hulafai Raşidin efendilerimizin isimleri) Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından takım olarak yazılarak asıldı.

Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi

KİLİS - Kilis'te bulunan tarihi 8 camiye İsm-i Celal (Allah lafzı) İsm-i Nebi (Peygamber Efendimizin ismi), Cihar Yar-i Güzin (Hulafai Raşidin efendilerimizin isimleri) Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından takım olarak yazılarak asıldı. Dünyada ilk kez, ebru teknesinde akkase tekniğini kullanılarak hazırlanan 3 yazı takımı da, Kilis'te tarihi Ulu Cami başta olmak üzere camilere asıldı.

Kocaeli ve Bursa'daki icazetli hattatlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde hazırlanan akkase yöntemi ile İsm-i Celal, Nebi ve Ciharı Yar-i Güzin efendilerimizin isimlerini hazırladı. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda hazırlanan Ciharı Yar-ı Güzin takımları Kilis'teki Ulu Cami, Çalık Cami, Cüneyne Cami, Akcuran Camii, Kara Kadı Camii, Tabakhane Camii, Pirlioğlu Camii ile Hacı Derviş Camiine asıldı.

Tarihi camileri hat yazılarına kavuşturan hattat Mahmut Şahin başkanlığındaki hattatlardan oluşan ekipte ise "Havva Altınbaş, Meral Oruç, Yasemin Çoşkun, Nesrin Tokgöz, Ahmet Eroğlu, Ayşe Arslan, Betül Yiğit İnce, Figen Soysal, Hatice Özdemir, İnci Şar, Kübra Saral Aktaş, Merve Aytan, Merve Kara Kızılkaya, Reyhan Kurt ile Selma Erenoğlu, Ali Özden, Cavit Yumuşak, Demirali Kurtulmuş" yer aldı.

8 camiye İsm-i Celal (Allah lafzı) İsm-i Nebi, Cihar Yar-i Güzin takımlarının asılması cami cemaati tarafından memnuniyet ile karşılandı. Vatandaşlar, Başta Hattat Mahmut Şahin başta olmak üzere emeği geçen bütün sanatçılara teşekkür ettiler. Hiçbir ücret almadan eserleri gönderen hattatlar, talep olması halinde Anadolu'daki diğer tarihi camiler içinde eser üretebileceklerini söylediler. Kilis'deki camilerin çerçeve sponsorluğunu ise Bursa'da tekstil işiyle uğraşan Kilisli bir işadamı yaptı.

Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi
Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi
Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi
Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti
Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kız, yaşam mücadelesi veriyor
Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kız, yaşam mücadelesi veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:03:39. #1.14#

title