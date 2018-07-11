Kilis'in Avrupa'dan İki Kardeş Şehri Oldu

Kilis'in Avrupa'dan İki Kardeş Şehri Oldu

Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Belediyesi ile Kosova’nın Prizren Belediyesi ve Makedonya’nın Gostivar Belediyesi arasında İçişleri Bakanlığından “Kardeş Şehir” onayı alındığını söyledi.

Kilis'in Avrupa'dan İki Kardeş Şehri Oldu

Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Belediyesi ile Kosova'nın Prizren Belediyesi ve Makedonya'nın Gostivar Belediyesi arasında İçişleri Bakanlığından "Kardeş Şehir" onayı alındığını söyledi.

Başkan Kara, "Bu çerçevede, Kardeş Şehirlerimiz olan Prizren Belediyesi ve Gostivar Belediyesi ile karşılıklı olarak güçlü etkileşim içerisinde zaten kardeş olduğumuz Balkan topraklarında ekonomi, ekoloji, kültür, sağlık, eğitim ve benzeri konularda da iş birliği yapma kararı alındı.Kilis Belediyesi olarak artık Avrupa'da 2 kardeş şehrimiz oldu" ifadesini kullandı. - KİLİS

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