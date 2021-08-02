Kilis İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Ağustos ayı toplantısını yaptı.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Ağustos ayı toplantısını yaptı.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Ağustos ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde bulunan Zekeriya Korkmaz Bulvarı'ndaki Sosyal Tesise (otel) ilişkin Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve şehircilik raporlarının görüşülmesi, İl Özel İdaresi mülkiyetinde olup farklı kurum ve kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılmakta olan araçların kamu hizmetlerinde kullanılmasına devam edilmesi ve herhangi bir haciz işlemine tabi tutulmaması hususunun görüşülmesi konuları ele alındı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı