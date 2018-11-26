Kilis'e Makedonya'dan Kardeş Şehir

Kilis'e Makedonya'nın Gostivar kenti kardeş şehir oldu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve beraberindeki heyet Makedonya'nın Gostivar kentine giderek, kardeşlik protokolüne imza attı. Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın karşılıklı olarak imzaladıkları protokol ile Kilis ile Gostivar kentleri kardeş şehir oldu. Gostivar, Kilis'in AB üyesi ülkeler arasındaki ilk kardeş şehri oldu. Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, Kilis Belediyesini ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Kilis ile Gostivar'in kardeş şehir olduklarını resmileştirerek protokol imzaladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Protokol ile iki belediyenin kültürel,ekonomik, sportif alanlarda faaliyetler olacak. Bu iş birliğini ekonomik yatırımlarda geleceğini tahmin ediyorum. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'da Makedonya'nın Gostivar kentinde olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Gostivar nerede Kilis nerede diye düşüne bilirsiniz. Ama Gostivar ile Kilis'in bir çok özelliği var. Gostivar isim misafirlerin güzel ağırlandığı misafirlerin güzel yaşadığı bir yer anlamına geliyor. Kilis'te dünyada en fazla misafir ağırlayan bir şehirdir. Umudun barışın Ana şehri diyoruz. Yanı başımızda Suriye'den yüz binlerce insan şehrimize geldi. Şehrimizin nüfusunun yüzde 60'i Suriyeli kardeşimiz, yüzde 40'i yerli halk, Nasıl ki Gostivar, Türkler, Arnavutlar, diğer milletler beraber kardeşçe yaşıyorsa, Kilis'te de Suriyeliler ile birlikte kardeşçe yaşıyoruz. Dünyada iki şey var, birisi paylaşıldığı zaman yaşanır yer haline geliyor. Bir diğeri ise paylaşmadığın zaman savaşın oluyor. Dünya yaşanmaz hale geliyor. Birleşmiş Milletlere buradan çağrıda bulunmak istiyorum.'Birleşmiş Milletler dünyayı daha huzurlu daha güvenli daha bir dünya haline getirmek için kurulmuş bir örgütse işte gelsin Gostivar'ı örnek alsın gelsin Kilis'i örnek alsın.' Dünyayı daha yaşanır bir hale getirsin. Ama gayesi bunun için kurulmuş bir örgüt değilse farklı bir amacı varsa hemen bizim yanı başımızda Suriye'deki kardeş kavgasını alsın, dünya yaşanmaz bir hale gelir, ve geliyor da bu nedenle Gostivar'ın yaşatılması gerektiğini imar edilmesi gerektiğini dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle iki şehir kardeş oldu. Yüzde yetmişi Müslüman olan ve gönül coğrafyamızın bir parçası olan balkanlardaki bu güzel şehirle kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile kültürel,ekonomik, sportif gibi alanlarda işbirliği protokolünü imzalayarak resmi süreçleri tamamladık. Yapılacak işbirliği başlıklarını netleştirdik. Gostivar Belediye Başkanımız Arben Taravari ve ekinine gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS