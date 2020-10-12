Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut yaşamını yitirdi
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Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut yaşamını yitirdi

12.10.2020 08:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 08:42
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut yaşamını yitirdi

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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