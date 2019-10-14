Kilis azez'deki üniversite ilk mezunlarını verdi

14.10.2019 12:38

Azez'deki üniversite ilk mezunlarını verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kurulan Uluslararası Şam Üniversitesi'nin ilk mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında faaliyete giren İHH Uluslararası Şam Üniversitesi, zorlu savaş şartlarına rağmen ilk mezunlarını verdi. Suriye savaşının başlamasının ardından bölgede kurulan ilk üniversitede eğitim gören 57 öğrenci, mezun olmaya hak kazandı. Mezun olan öğrencilere diplomaları törenle verildi.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Şam Üniversitesi Rektörü İzeddin El Kaddur, Buradaki tüm arkadaşlarımızla 3 yıldır durmadan tüm zorluklara rağmen bugünün hayalini kurarak çalıştık. Çok şükür, bugün bu hedefimize ulaşarak 57 öğrencimizi mezun ettik. Bugüne ulaşmamızda büyük emeği olan Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz. Mezun olan kardeşlerim 3 senedir verdiğiniz emekleriniz boşa çıkmadı. Bundan sonra gerçek hayat başlıyor. Sizlere tavsiyem her zaman doğruluk ve dürüstlükten vazgeçmeyin. Aldığınız eğitim size verilen emanettir. Bu emaneti gelecek nesillere taşımanız sizin birincil görevinizdir. Ayrıca öğrenmenin yaşı yoktur. İlim sınırsızdır ve öğrenmeye devam edin çünkü eğitim sonsuz bir deryadırö dedi.

'SAVAŞ İNSAN KAYNAKLARINI DA YOK ETMEKTE'

İHH Mütevelli heyetinden Muhammed Hanefi Kutluoğlu ise bugünkü öğrenci sayısının 1026 olduğunu ifade ederek, Bildiğiniz üzere savaş, memleketin sadece fiziki yapısına değil aynı zamanda insan kaynaklarına da ciddi manada zarar veriyor. Uzun vadede bu memleketin geleceğini imar noktasında ne yapabilir düşüncesinden hareketle böyle bir üniversitenin kurulmasına karar verdik. 2016 senesinde ise fiili olarak eğitime başladık. Allah'ın izniyle bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Dört tane fakültemiz var. Yalnız mühendislik fakültesindeki öğrenciler önümüzdeki sene mezun olacak. Normalde bildiğiniz üzere bu fakülteler 4'er yıllık fakülteler olmakla birlikte mühendislik fakültesi dışında ilahiyat, hukuk, iktisat, işletme ve siyasi bilimler fakültesini biz 3 yılda tamamladık. Önümüzdeki sene mühendislik fakültesini mezun edeceğiz. Bu sene 57 mezun verdik. Fakültemizde resmi olarak kayıtlı bulunan talebe sayımız 1026 olmakla birlikte, malum savaş ortamı çeşitli sıkıntılar olduğundan dolayı sene sonunda imtihan olan öğrenci sayımız 750 civarlarında. Elhamdülillah ilk mezunlarımızı verdik şeklinde konuştu.

'ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR'

Şam Üniversitesi'nin en yaşlı mezunu 55 yaşındaki Mustafa El Mustafa, öğrenmenin yaşı olmadığını belirtti. Kampta ailesiyle yaşayan El Mustafa, Bu üniversitenin temeli atıldığını duyduğumda büyük bir heyecan duymuştum. Küçükken kurduğum hayalimi gerçekleştirmek için harekete geçmiştim. İlk etapta çevremde olumlu ve olumsuz birçok yorum almıştım. Ama ben bu hayalimi gerçekleştirmek için çok çaba gösterdim. Çok şükür bu hayalime bugün kavuştum. Buna katkı sağlayan herkese ve İHH'ya teşekkür ederim dedi.

Programın sonunda mezun olan öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Reşit ÇELEBİOĞLUKİLİS, (DHA)

Kaynak: DHA