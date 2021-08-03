KİLİS-AKBEZ KARAYOLUNUN YAPIMINA BAŞLANDI
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KİLİS-AKBEZ KARAYOLUNUN YAPIMINA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS ile Akbez bölgesi arasında duble yol yapımına başlandı.

KİLİS ile Akbez bölgesi arasında duble yol yapımına başlandı.

Kilis ile Akbez bölgesi arasında duble yol yapımının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Afrin Köprüsü yakınlarında düzenlenen törene; Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile İl Genel Meclisi Başkanı Şıh Mehmet Yalçın ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, duble yolun hayırlı olmasını dilerken, belediye olarak farklı projeler ile kentin çehresini değiştireceklerini kaydetti.

AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal ise yapımına başlanan duble yol ile bölgede trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de mutlu bir gün yaşadıklarını ve Kilis'e duble yolun yanı sıra diğer kamu hizmetlerinin de yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

KİLİS-AKBEZ KARAYOLUNUN YAPIMINA BAŞLANDI
KİLİS-AKBEZ KARAYOLUNUN YAPIMINA BAŞLANDI
KİLİS-AKBEZ KARAYOLUNUN YAPIMINA BAŞLANDI
KİLİS-AKBEZ KARAYOLUNUN YAPIMINA BAŞLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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