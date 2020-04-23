Kılınç'tan Ramazan ayı mesajı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Kılınç mesajında, mübarek Ramazan Ayının tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini temenni ederek, "Ayların en güzeli Ramazan Ayını idrak edeceğimiz şu günlerde birliğimize ve dirliğimize büyük önem göstermeliyiz. Rahman, mağfiret ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan Ayı insanlığın doğru ve dürüst yaşamına önemli bir anahtar olmuştur. Rahman ve rahim sıfatları üzerine yaşamımızı oluşturursak dünyanın güzelliğini Ramazan ayının bereketiyle taçlandırmış oluruz. İnşallah bu mübarek ayın, yüreklerimizin sevinmesine, umutlarımızın gerçekleşmesine, acılarımızın unutulmasına ve tüm insanlık için dualarımızın kabul edilmesine vesile olmasını temenni ederim. İnsanlık için doğruluğun rehberi Kur'an-ı Kerim bu ayın en önemli günü Kadir Gecesinde inmeye başlandı. Toplum olarak İslami sorumluluk içerisinde Ramazan ayının en güzel yanı olan birlik ve beraberlik hisleri içesinde soframızı paylaşıp, camilerimizde ibadetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmenin heyecanı içerisinde olduk. Lakin bu yılki ramazan ayında sağlığımız ve geleceğimiz için bazı güzelliklerimize ara verip, dualarımızla gelecek güzel günlere kavuşmanın heyecanı içerisinde olmalıyız. Korona virüs nedeniyle Ramazan ayına özel getirilen kurallara herkesin dikkatle uyması gerektiğini bir hekim olarak hatırlatmakta yarar görüyorum. Sosyal mesafeye dikkat ederek, mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmamaya azami özen göstermeliyiz. Belediye olarak her zaman olduğu gibi ramazan ayı süresince de halkımıza olan sorumluğumuz gereği hizmet etmeye devam edeceğiz. Mesai arkadaşlarımız hizmet alanlardaki çalışmaları aksatmadan çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz virüs salgını nedeniyle hükumetimizin belirlediği kurallara duyarlılık göstermeleridir. Virüsün ortadan kaldırılması ve gelecek güzel günlere hep birlikte ulaşmamız için görev yapan arkadaşlara yardımcı olmalıyız. 7/24 çalışma mesaisi içerisinde olan mesai arkadaşlarımız adına Ramazan Ayının hayırlara vesile olması dilerim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA