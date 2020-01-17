Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor
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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor

17.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:43
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor

Genel Başkanı , CHP Parti Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Hükümet, ''da BM'nin tanıdığı meşru hükümetle görüşürüz' dedi. Sonra ne oldu? Putin yine davet etti ve Hafter ile masaya oturuldu. 'nin dış politikasını Putin belirliyor." dedi.


Türkiye'nin Libya'da taraf tutmaması gerektiği yönündeki sözlerini yineleyen Kılıçdaroğlu, "Libya'da taraf tutmayın. BM'yi göreve çağırın. Kan akmasın orada. Niye çatışıyorsunuz, barıştırın, aktör olun." çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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