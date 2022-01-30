Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocukla ilgili soruya yanıt verdi: Paylaşımları süratle silin

Trabzon'da gerçekleşen Toplu Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye aldırdığı bir çocuk, mikrofonu istedikten sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı. Bu sözler bir anda Türkiye'nin gündemi haline geldi.

"KABAHAT ONUN TEPESİNDE DURAN KİŞİDE"

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı. Paylaşımları süratle silin. O çocuğun, o evladımızın, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide." dedi.

"ÇOCUK PEDAGOJİSİ NE DİYORSA ONA UYUN"

Sosyal medyada hesabından da daha önce olaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!" ifadelerini kullanmıştı.