CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nı gezdi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nı gezdi

31.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:30
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nı gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'deki Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'deki Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na, kent ormanı gezisinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç eşlik etti.

Ormanda yürüyüş yapıp, vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, sonrasında golf aracıyla çıkışa yöneldi.

Kılıçdaroğlu, bir basın mensubu tarafından kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için "Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu." sözlerine ilişkin "Buna yanıt verdim zaten." karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nı gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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