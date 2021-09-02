Kılıçdaroğlu: Siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur (3)
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Kılıçdaroğlu: Siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur (3)

Kılıçdaroğlu: Siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur (3)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

ESNAF VE TAKSİCİLERİ ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli İrade Caddesi'ndeki esnaf ve taksicileri ziyaret etti.

ESNAF VE TAKSİCİLERİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli İrade Caddesi'ndeki esnaf ve taksicileri ziyaret etti. Taksiciler, artık eskisi gibi kazanamadıklarını belirterek, "Taksici esnafı olarak zor durumdayız. Maddi ve manevi sorunlarımız var. Aracımızın en ufak tamirini dahi yaptıramaz duruma geldik. Geçen yıla göre yağ değişim fiyatı yüzde 100 arttı. Müşteri olmuyor. Daha önceden bir yakar 4 kazanırdık. Şimdi 3 yakıp bir kazanıyoruz. Yabancı uyruklu kişileri taşıdığımızda ceza yiyoruz. Göçmen kaçakçılığı ile suçlananlarımız oldu. Suriyeliler kendileri kayıtsız olarak korsan taksicilik yapıyor " dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise, "Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümü için düşünce ve görüşlerimizi meclisten açıklamaya devam edeceğiz. Esnafımız bizim her şeyimiz. Onların sorunlarını çözmek boynumuzun borcu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur (3)
Kılıçdaroğlu: Siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur (3)
Kılıçdaroğlu: Siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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Kılıçdaroğlu: Siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur (3) - Haberler
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