KILIÇDAROĞLU SANATÇILARI BAŞ TACI ETMEK BİZİM GÖREVİMİZDİR

İSTANBUL (DHA) - CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bize umut veren sanat ve sanatçılardır. Onları baş tacı etmek bizim görevimizdir dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilerek 2.'si düzenlenen Geleneksel Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Korona günlerinde umut' temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katılım sağladı. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanat aslında bir umuttur. Sanat o kadar güçlüdür ki bazen yöneticiler tarafından yasaklanır. Bir sinema ve fotoğraf karesinin yasaklanması, yöneticilerin korkularının gün yüzüne çıkması demektir. Bize umut veren, geleceğimizi belirleyen sanat ve sanatçılardır. Çünkü sanatçılar dünyanın en güçlü insanlarıdır. İstanbul'da yaşamak kültürünü almak ayrı bir olay. Çok zengin bir kültüre sahip. Zaman zaman felsefeci ve edebiyatçılarla bir araya gelmek isterim. Keşke bütün siyasetçiler sanatçılarla bir araya gelse. Bize umut veren sanat ve sanatçılardır. Onları baş tacı etmek bizim görevimizdir