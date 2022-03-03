Kılıçdaroğlu, saat 21.00'i işaret etti: İbret tablosuna birlikte bakalım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu, saat 21.00'i işaret etti: İbret tablosuna birlikte bakalım

Haberler.com, Servet Uzun - Politika
 - Güncelleme:

Sık sık saat vererek açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum." diyerek yeni bir mesaj vereceğinin bilgisini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 21.00'de bir açıklama yapacağını kaydetti.

"İBRET TABLOSUNA BİRLİKTE BAKALIM"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, saat 21.00'i işaret etti: İbret tablosuna birlikte bakalım

Kılıçdaroğlu, son dönemlerde sık sık sosyal medya hesabından saat vererek açıklama yapacağını duyuruyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Enflasyon oranı, Enflasyon, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title