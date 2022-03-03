Kılıçdaroğlu, saat 21.00'i işaret etti: İbret tablosuna birlikte bakalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 21.00'de bir açıklama yapacağını kaydetti.

"İBRET TABLOSUNA BİRLİKTE BAKALIM"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, son dönemlerde sık sık sosyal medya hesabından saat vererek açıklama yapacağını duyuruyor.