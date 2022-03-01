Kılıçdaroğlu: "Olağanüstü bir olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken ilk kurul Milli Güvenlik Kurulu'dur" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Olağanüstü bir olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken ilk kurul Milli Güvenlik Kurulu'dur"

AA, Bayram Akkaya - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (3)

"Milli Güvenlik Kurulu bir anayasal kurumdur. Böylesine olağanüstü bir olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken ilk kurul Milli Güvenlik Kurulu'dur"

Kılıçdaroğlu: Olağanüstü bir olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken ilk kurul Milli Güvenlik Kurulu'dur

Kılıçdaroğlu: Olağanüstü bir olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken ilk kurul Milli Güvenlik Kurulu'dur

Kılıçdaroğlu: Olağanüstü bir olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken ilk kurul Milli Güvenlik Kurulu'dur

AA / Bayram Akkaya - Güncel

CHP Genel Başkanı, TBMM, Mgk, Güncel, Haberler

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