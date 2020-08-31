Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
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Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve skandal ifadelerin yer aldığı mektubu gece yarısı öğrenince öfkeden deliye döndü.

31.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:32

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD Başkanı Donald Trump'un Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği tartışma yaratan mektubu CHP liderinin nasıl öğrendiğini anlattı. Özcan, "Gece yarısı aradı. Mektubun doğruluğunu teyit etti. Onu hiç böyle kızgın görmedim" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren o mektubu nasıl öğrendiğini, ilk tepkisini anlattı.

"ÇOK SİNİRLENDİ"

Özcan, şu ifadeleri kullandı "Trump'ın o mektubu Türkiye saati ile gece yarısı ortaya çıktığında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu beni 00.52'de aradı ve mektubun doğruluğunu teyit ettikten sonra bu üsluba çok sinirlendi. Kızgınlığının, öfkesinin şahidi benim. Ertesi gün ve sonrasında da Trump'a karşı sert bir cevap verilmesi gerektiğini ve bu konuda CHP olarak kendisini destekleyeceğimizi ifade etmiştir."

JOE BIDEN'IN SÖZLERİ

Özcan, ABD başkan adayı Joe Biden'in, muhalefete destek olacaklarına ilişkin 7 ay önce yaptığı açıklamanın kaydının Kılıçdaroğlu'na bildirmediğinin sorgulanmasını yadırgadığını söyledi. Yurter Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü "Biden'ın AK Parti hükümeti ile ilgili verdiği çok daha sert ve keskin ifadeler ve eleştiriler mevcuttur. Esas sorulması gereken, bu videodaki yorumlara Tayyip Bey niçin bir hafta geç cevap vermiştir? Çay muhabbeti ile durumu niçin yumuşatmaya çalışmıştır? Joe Biden, 8 sene Obama'nın yardımcılığını yapmış; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve o zaman muhalefetteyken Sayın Bahçeli ile hiç görüşmemiştir. Erdoğan, Trump'ın hakaret dolu mektubunu ilk iddia ettiği gibi yırtıp çöpe mi atmıştır, yoksa Washington'a gidince kendisinin ifadesi ile 'Trump'a takdim mi etmiştir'. Sorulması gereken sorular bunlardır."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup göndermişti. Mektupta, Suriye'de YPG'ye düzenlenmesi planlanan harekat için kararlı olan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler vardı. Erdoğan Kasım 2019'daki ABD'ye gitmiş, mektubu Trump'a iade etmişti.

Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş

Manşet

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