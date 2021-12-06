Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketine CHP'den savunma: Elinin sırtına vurdu

Tbmm Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. Çok sert tartışmalara sahne olan bütçe görüşmelerine Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketi damga vurdu.

AK PARTİLİLERDEN TEPKİ GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı hareket tartışma yarattı. Bunu küfür olarak nitelendiren AK Parti milletvekilleri ayağa kalkarak sıralara vurarak tepki gösterdi.

KINAMA CEZASI İSTEDİLER

Konuşma bitiminde AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis iç tüzüğüne göre, Kılıçdaroğlu'na kınama cezası verilmesini istedi. Bunun üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop görüntüleri izleyip karar vereceğini söyledi. Birleşime bir süre ara verildi.

"ELİNİN SIRTINA VURDU"

Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası ara verilen birleşim, bir süre sonra tekrar toplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketinin bir gruba yönelik olmadığını ve hararetli konuşma sırasında ortaya çıktığını belirtti. Özel, "Görüntüleri birlikte izledik. 'Dünya kadar yük sırtımıza yüklendi' diyerek ve bunu kuvvetlendirici bir hareket olarak, elinin sırtına vurdu. Hiçbir gruba karşı yapılmadı." ifadelerini kullandı.

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