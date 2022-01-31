Kılıçdaroğlu'nun lüks otelde konaklamasının ardından gelen eleştirilere CHP'den yanıt: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda evinin mutfağında çektiği videolarla adından söz ettirmişti. Dün de bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu bu defa evinden değil, bir otel odasından seslendi. Video paylaşımının ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraf karesi, Kılıçdaroğlu'nun Boğaz manzaralı bir otelde olduğunu gözler önüne serdi. Gecelik fiyatı yaklaşık 100 bin lira olduğu söylenen otelde çekim yapan CHP liderine eleştiriler geldi. Parti genel merkezinde konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, eleştirilere yanıt verdi.

"AYNI SİSTEME BAŞVURUYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da kaldığı otelin günlük ücretini gündeme getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçim yaklaştıkça CHP'de kavga büyüyor. CHP Genel Merkezi, İstanbullu karda sefalet çekerken balık sefası yapan kendi belediye başkanını ifşa etmişti. Buna karşın İstanbul örgütü de gecesi 100 bin lira olan kral dairesinden foto paylaşarak kendi genel başkanını ifşa etti" dedi. Bu eleştiriye cevap veren Öztrak, "O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme başvuruyorlar. Aynı dakika yandaş gazeteciler, bomboş işler" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlattığı şeyin tam olarak bu durum olduğunu söyleyen Öztrak, "Hepsi aynı tweeti atmış. Akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a şunu söyleyeyim; kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş" dedi.