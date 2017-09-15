Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Çelik'in Gözaltına Alınması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün yapılanlar demokrasi adına yüz karası şeyler. FETÖ ile mücadele adı altında yapılan mücadele sadece ve sadece FETÖ'ye destek mücadelesidir." dedi.



Kılıçdaroğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Oğlu, Kerem Kılıçdaroğlu'nun askere gitmesi dolayısıyla "Hayırlı tezkereler" dileklerine teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Umarım güzel bir askerlik yapar ve döner." ifadesini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığının hatırlatılması üzerine, "Hayatım boyunca hep demokrasiyi, insan haklarını savundum. Hayatım boyunca elimde bilgi ve belge olmadan hiç kimseyi suçlamadım. Ama bugün yapılanlar demokrasi adına yüz karası şeyler. FETÖ ile mücadele adı altında yapılan mücadele sadece ve sadece FETÖ'ye destek mücadelesidir. Bir avukat, düzgün bir avukat, Yargıtay'da FETÖ'nün egemen olduğu günlerde istifa etmek zorunda kalan bir avukat. FETÖ'nün oradaki egemenliğine isyan edip istifa eden bir insan. Akıl tutulması var, ne diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.