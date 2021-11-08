Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil

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Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında ilk değerlendirmesini MYK'da yaptı. Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesine tepki gösteren ve bu davranışı onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaşanan olayı ise provokasyon olarak değerlendirdi.

Chp Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'nın en önemli gündem maddesi Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına küfrettikten sonra Akşener'in talimatıyla İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan oldu.

T24'ün haberine göre Türkkan'ın bu davranışına tepki gösteren ve onaylamanın mümkün olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine provokasyon konusunda uyarılarda bulundu.

Türkkan'a tepki gösteren vatandaşın İzmir'de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener'e tepki göstermek için özel olarak Bingöl'e geldiğine iddia eden Kılıçdaroğlu, daha önce Rize'de Akşener'e yönelik saldırı girişimini de hatırlattı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde kendisine yönelik linç girişimini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, "AKP bu saldırıyı sahiplendi. Saray yönetimi, ekonomik sorunlar arttıkça dikkatleri başka yöne çekmek için çaba harcıyor. Bingöl'de yaşanan olay AKP'nin bu tür provokasyonlara daha sık başvuracağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda örgütlerden ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının da bu tür provokasyonlara karşı il ve ilçe örgütlerini uyarmalarını isteyerek bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

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