Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Uzman Çavuşun Ailesine Başsağlığı Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcası Süleyman Koç'u arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcası Süleyman Koç ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. - ANKARA