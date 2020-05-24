Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir
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Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki camilerin minaresinden müzik çalınması provokasyonuyla ilgili CHP'ye yüklenen Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu bir provokasyon. Eğer sen bunu yapanları bulmak yerine, CHP'nin üzerine gidiyorsan, bunu sen yaptın demektir" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir
24.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:05

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki camilerde gerçekleştirilen müzik provokasyonu ile ilgili Erdoğan'ın CHP'yi suçlayan açıklamalarına yanıt verdi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay İzmir'deki camilerde gerçekleştirilen müzik provokasyonunu yazdı. Balbay'a konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın CHP ile eleştirilerine yanıt vererek, "Bu bir provokasyon. Eğer sen bunu yapanları bulmak yerine, CHP'nin üzerine gidiyorsan, bunu sen yaptın demektir" ifadelerini kullandı.

Balbay'ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan yazısında, Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri şu şekilde:

- Bu bir provokasyon. Eğer sen bunu yapanları bulmak yerine, CHP'nin üzerine gidiyorsan, bunu sen yaptın demektir.

"BU LİYAKATİN KAYBOLMASIDIR"

- RTÜK Başkanı'nın televizyonda ölüm listesi yaptığını söyleyen kişi için talimat gelmeden bir şey yapmam demesinden anlıyoruz ki, talimat gelmeden hiçbir olayın üzerine gidilmiyor. Bu, devlette çürümedir. Liyakatin kaybolmasıdır.

- Adana'dan sonra İzmir'de de CHP'yi hedef gösterme gayreti içine girildi ama halk bunları artık yutmuyor. CHP'yi ucu belirsiz bir kavganın içine çekmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunu halk bozacak, bozuyor da zaten. Ben halkın sağduyusuna ve vicdanına güveniyorum.

"KARDEŞİ, KARDEŞE KIRDIRMAK İSTİYORLAR"

- Amaç belli; kardeşi kardeşe kırdırmak. Bunun devamında da olağanüstü hal ilan edip kendince daha rahat ülkeyi yönetmek. İktidarlar devlet olmak için gelmezler, devleti yönetmek için gelirler.

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