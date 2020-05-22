Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de üst üste iki akşam bazı camilerin minarelerinden şarkı dinletilmesine tepki göstererek "Asla kabul etmiyoruz" dedi.

22.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:46

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de cami minarelerinin sistemine sızarak şarkı dinletilmesi olayına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"EZAN VE İSTİKLAL MARŞI DIŞINDA BAŞKA SESİ KABUL ETMİYORUZ"

Bunun asla kabul edilebilir bir olay olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz

NE OLMUŞTU?

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden önceki gün müzik yayını yapılmış, Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Olayla ilgili eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Ö. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan dün akşam da birkaç camiden aynı şekilde korsan yayın yapıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz

İlgili Haberler

Çav Bella ne demek? Çav Bella nedir? Çav Bella hangi ülkeye ait? Çav Bella (Bella Ciao) sözleri!
Çav Bella ne demek? Çav Bella nedir? Çav Bella hangi ülkeye ait? Çav Bella (Bella Ciao) sözleri!

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor Haber
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
İletişim Başkanı Altun, 'camide müzik' skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 13:46:44. #1.14#
title