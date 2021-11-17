Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ebrar Karakurt'lu yanıt: Dedim olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına sert sözlerle tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ey Kılıçdaroğlu sen önce başörtülü kızlarımızdan, bacılarımızdan helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan, hala diyorsun ki 'Onların hukukunu biz koruduk'. Hayatın yalan! Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti."

KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine Twitter hesabından yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, voleybolcu Ebrar Karakurt ile özdeşleşen "Dedim olabilir" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Şahıs bugün grup toplantısında 'Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi' demiş; dedim olabilir."

"DEDİM OLABİLİR" SLOGANI EBRAR KARAKURT İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans ve renkli kişiliğiyle hayranlık uyandıran voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü'nde yaptığı paylaşımda "14 sene önce kendi küçük, hayalleri büyük bir kız çocuğu voleybola başladı ve her zorlukta aynı cümleyi söyledi: #DedimOlabilir. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü, hayalleri peşinde koşan tüm genç kadınlar ile birlikte daha güçlüyüz. Hadi sen de #dedimolabilir hikayeni paylaş!" diye yazmıştı. Karakurt'un bir slogana dönüşen "Dedim olabilir" sözleri bir reklam kampanyasında da kullanılmıştı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt.

KILIÇDAROĞLU'NUN "HELALLEŞME" ÇAĞRISI GÜNDEM YARATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla, "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." açıklaması gündem yaratmıştı.

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