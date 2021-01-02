Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerine tepki: Özür dile

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Vitrin mankeni" ifadesine tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Kadınlara istikamet çizmek, ne giyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını söylemek kimsenin haddi değildir!" dedi ve hashtag açarak "Özür dile Erdoğan" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın türban ile ilgili kullandığı ifadelerini eleştirirken, "Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor" dedi.

"ÖZÜR DİLE ERDOĞAN"

Erdoğan'ın bu sözleri özellikle muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınlar hangi partide siyaset yapacaklarına kendileri karar verir. Kadınlara istikamet çizmek, ne giyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını söylemek kimsenin haddi değildir! #ÖzürDileErdoğan" ifadelerine yer verdi.

"KADINLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLA"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuyla ilgili olarak eleştiride bulundu ve "Sayın Erdoğan; Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" dedi.

FİKRİ SAĞLAR NE DEDİ?

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar katıldığı bir programda türban üzerinden açıklamalarda bulunmuş ve "Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Dün Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazı sonrası basının sorularını yanıtlarken, Sağlar'ın bu açıklamasına da tepki gösterdi ve "Bunu bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Bu CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır" dedi.

"VİTRİN MANKENİ GİBİ GETİRİP KOYMAK KİMSEYİ İNANDIRMIYOR"

Erdoğan açıklamalarının devamında, "Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri daha çok mesafeler alacağız sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor" ifadelerini kullandı.