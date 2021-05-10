Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat
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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail'in yaptığı katliamdır" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca, "Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; BM'yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye yaptığı saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Dünyanın tepkisine neden olan gerilime CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BM ÇAĞRISI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. "İsrail'in yaptığı katliamdır" değerlendirmesi yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; BM'yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat
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