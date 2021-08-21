Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li İlhan'a taziye ziyareti
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li İlhan'a taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li İlhan'a taziye ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Esme İlhan'ı (75) kaybeden Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Esme İlhan'ı (75) kaybeden Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle Kırşehir'e geldi. Kılıçdaroğlu, burada annesi Esme İlhan'ı kaybeden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nu, CHP'li İlhan ve yakınları karşıladı. Bir süre aile ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen '58'inci Ulusal 32'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak üzere Kırşehir'den ayrıldı.


- Kırşehir
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li İlhan'a taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li İlhan'a taziye ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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