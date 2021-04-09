Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi: Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum, bize şanslı geliyor

2019 yerel seçimleri öncesi ağırladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ve kahkahasıyla tepki çeken sunucu Buket Aydın, yeniden Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Programın açılışında 2 yıl önce olay olan diyalogu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" göndermesini yaptı.