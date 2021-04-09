Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi: Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum, bize şanslı geliyor
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Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi: Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum, bize şanslı geliyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

2019 yerel seçimleri öncesi ağırladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ve kahkahasıyla tepki çeken sunucu Buket Aydın, yeniden Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Programın açılışında 2 yıl önce olay olan diyalogu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" göndermesini yaptı.

Haber Global'de yayınlanan Koltuk programını sunan Buket Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti. Türkiye gündemine ilişkin önemli konularla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, programında açılışında 2 yıl önce yerel seçim sürecinde kahkahasıyla tepki çeken sunucu Buket Aydın'a göndermede bulundu.

BUKET AYDIN'IN KAHKAHASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,2019 yerel seçimleri öncesi Kanal D'de Buket Aydın'ın konuğu olmuştu. Sunucu Aydın, yerel seçimde büyükşehirleri kazanamama ihtimali üzerine bir soru yöneltirken, Kılıçdaroğlu araya girerek, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Mersin gibi büyükşehirleri alacaklarını dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı karşısında Buket Aydın'ın gülerek "Bugün formunuzdasınız" demesi sosyal medyada tepki almıştı. Öte yandan CHP,Bursa hariç Kılıçdaroğlu'nun saydığı büyükşehirleri kazanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAHKAHA GÖNDERMESİ

2 yıl sonra sonra tekrar CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan Buket Aydın, programa olay olan diyalogla başladı. Kılıçdaroğlu'nun "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" göndermesi sonrası Aydın, "Gülerek başlayalım, gülerek devam edelim. Gerçi gülünce bana kızıyorlar ama." dedi. Kılıçdaroğlu ise, "Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi: Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum, bize şanslı geliyor
Abdullah Karlidag
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