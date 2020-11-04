Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler

Konuk olduğu programda Millet İttifakı'nın parçalanmak istendiğini öne süren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler. Bunu iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuk olduğu Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara kulislerinde büyük ses getirecek bir iddia ortaya attı.

"ALTERNATİF KÜRT PARTİSİ KURDURMAK İSTİYORLAR"

İktidarın Millet İttifakı'nı parçalamak istediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Millet ittifakını parçalamak istiyorlar. HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler. Bunu iyi biliyorum. İktidar havuz medyasında bize bir şey yapamayacağını anladı. CHP'ye yakın medyaya teklif götürüyorlar. Ben bunu biliyorum. Ayrı bir parti kurmak için ciddi paralar ortaya koyuyorlar. Para hazır gel deniyor" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA GELİNCE YAPACAKLARINI SIRALADI

İktidara geldiklerinde neler yapacaklarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de yaşanan ekonomik buhranı 5 yıl içinde atlatmak, artı Türkiye'ye çıta yükselttirmek bizim boynumuzun borcu. Biz bunu yapabiliriz. İktidara geldiğimizin ertesi günü bir basın toplantısı yapıp vatandaşa bize inanın, güvenin, her şeyi sizin için yapıyoruz diyeceğiz. İsrafa, lükse, şatafata izin verilmeyecek. Devlete tasarruf sağlayan bir uygulama getireceğiz. İkinci olarak ekonomik sosyal konseyi çağırıp sorunlarını dinleyeceğiz, çözümlerini söyleyeceğiz. Bu kararları beraber alıp gereğini birlikte yapacağız. Yol, köprü vs. bunları kamulaştıracağız. Ayrıca devlette liyakat esastır, bunun sözünü vereceğiz. Kimsenin siyasi görüşüne, dinin bakılmaksızın kim o işi iyi yapıyorsa ona vereceğiz. Yaşadığımız son depremde de gördük, bunun için süratli bir şekilde kentsel dönüşüm de yapacağız" dedi.

"TÜRKİYE, TERÖRE AĞIR BEDELLER VEREN BİR ÜLKE"

Kılıçdaroğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Türkiye'yi yönetseydim, Avrupa'daki tüm devlet başkanlarından İslamofobi kelimelerini kullanmamalarını isterdim. Biz Hristiyan vatandaşların da görüşlerine saygılıyız. Gerçekten de İslamiyet bilime, kültüre değer veren bir inanç. Sadece insana değil, bütün doğaya saygı duyulması gerektiğini söyleyen bir inanç. Tehdit kime yönelirse, bunun çok büyük bir önemi yok. Irak'ta Suriye'de Afganistan'da gördüklerimize tüm Türkiye olarak karşı çıktık. Türbelerin bombalanması, farklı inanç grubundaki insanların öldürülmesi, bunların hepsine karşı çıkmak zorundayız. Gerekirse Avrupa'ya her partinin vekillerinden oluşan bir ekip gönderilmeli. Türkiye teröre ağır bedeller veren bir ülke. Terörün din, kimlik adına yapılmış olması önemli değil, önemli olan burada terörün yok edilmesi"