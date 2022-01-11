Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi küplere bindirecek çıkış: Bu da ona kapak olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiden zamlara, iktidardan gündemdeki diğer konulara kadar birçok noktaya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'yi de hedef aldı.

"500 BİN DOLAR YATIRANA VATANDAŞLIK VERİYORLAR"

MHP liderini kızdıracak cümleler sarf eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Tam bir çöküş yaşanıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bir, yüksek mevduatı olanlara verilen rüşvet. İki, ihracatçılara "ihracat bedelinin yüzde 25'ini getirip Merkez Bankasına yatıracaksın" dediler. Üç, bu da Bahçeli'ye kapak olsun; vatandaşlığı satmak. Konut alana vatandaşlık veriyorlardı… Baktılar bu iyi tutmadı. Bankaya 500 bin dolar yatırana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vermeye başladılar! Hani siz ülkücüydünüz, hani siz milliyetçiydiniz?"

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

"Hepimiz farklıyız." diyen CHP lideri ayrıca, "Kimliklerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Ama hepimiz güzel ülkemizde huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Türkiye'yi eski huzurlu günleri getireceğiz, 84 milyon vatandaşımıza bunun sözünü veriyorum. Umutsuzluğuna kapılmayın." ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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