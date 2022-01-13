HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları soruldu, Kılıçdaroğlu topu Erdoğan'a attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları soruldu, Kılıçdaroğlu topu Erdoğan'a attı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017 yılında öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması hakkında bir değerlendirme de CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Konuyla ilgili açıklamasında topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atan Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile çözüm döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır." dedi.

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman'da TSK'nın operasyonunda öldürülen 4 teröristten birisi olan Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu, topu Erdoğan'a attı

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Büyük tepki çeken fotoğraflar sonrasında terörist için "Sözlüm" diyen Güzel hakkında fezleke düzenlendi. TBMM'ye gönderilen fezleke, vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle komisyonda değerlendirilecek.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu, topu Erdoğan'a attı

"FOTOĞRAFLAR ÇÖZÜM DÖNEMİNDE ÇEKİLMİŞ"

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den art arda sert tepkiler geldi. Konu hakkındaki görüşleri sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Anka'nın haberine göre; "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım." ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi

Bakan Soylu'dan muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi

 PKK'lı teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'in kamptan yeni kareleri ortaya çıktı

PKK'lı teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'in kamptan yeni kareleri ortaya çıktı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (5)
YAVUZ,33....!!!:HAİNE , ZALİME sessiz kalan DİNSİZ KAFİRDİR diye HZ.ALİ efendimizin güzel bir sözü aklıma geldi bir an........ Oynayın bakalım üç MAYMUNU.. Cevap Yaz 4 37 Yayından Kaldır
Serkan Bayındır:Azıcık delikanlı olsan var ya her şey değişecek senin için ama sırf bu yüzden kaybediyorsun sayın Kemal kılıçdaroğlu Cevap Yaz 17 19 Yayından Kaldır
Shef :hdp ile pkk'yı aynı kefeye koymamak için türlü türlü söz kalabalığı yapan herkes YALAN söylüyor. Yeter artık.... Bu gidişle konun geleceği nokta; PKK terör örgütü müdür, değil midir ? Bunu da göreceğiz, maalesef, gidişat o yönde..... Cevap Yaz 6 26 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title