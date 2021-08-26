Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi
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Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi

Kılıçdaroğlu'na 'İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?' diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Ankara'da muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP iktidara gelirse başörtüsünü yeniden yasaklayacak diyorlar, bu konuda ne diyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi. Kılıçdaroğlu, bu soruya "Bizi kadının başörtüsü değil, karnı aç mı, tok mu, işi gücü var mı, sağlığı yerinde mi onlar ilgilendiriyor, eğitimi nasıl bunlar ilgilendiriyor. Bana güvenmiyorsanız, Temel Bey var ona da mı güvenmiyorsunuz?" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluşmasının basına kapalı bölümünde katılımcıların sorunlarını dinledi, sorularını yanıtladı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in aktardııklarına göre görüşmede muhtarlar sorunlarını dile getirirken, personel, ödenek ve yasal düzenleme istedi. Toplantıda CHP liderine, göçmen sorununu nasıl çözeceğinden, bugüne kadar neden Cumhurbaşkanlığa aday olmadığına, önümüzdeki seçimde bu kez aday olmayı düşünüp düşünmediğinden, ittifak çalışmalarına pek çok soru yöneltildi.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP iktidara gelirse başörtüsünü yeniden yasaklayacak diyorlar, bu konuda ne diyorsunuz"" şeklindeki soruya, "o nereden çıktı? CHP'nin böyle bir sorunu yok. Son 10 yılda en çok değişime uğrayan parti CHP'dir. Geçmişte hata yaptık, yapmadık değil. Hatalarımız oldu ama bunları artık yapmıyoruz. Bizim başörtüsü gibi bir sorunumuz yok. Bizi başörtüsü gibi bir sorunumuz yok. Bizi kadının başörtüsü değil, karnı aç mı, tok mu, işi gücü var mı, sağlığı yerinde mi onlar ilgilendiriyor, eğitimi nasıl bunlar ilgilendiriyor. Bana güvenmiyorsanız, Temel Bey var ona da mı güvenmiyorsunuz?" yanıtını verdiği öğrenildi.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi - Haberler
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