Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
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Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna "Cumhurbaşkanı olacak kişinin aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmaması lazım" diye cevap verdi.

06.07.2020 07:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 08:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz seçimde cumhurbaşkanı adayı olmaması hatırlatılarak "Bu seçimde aday olacak mısınız?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu, "Anayasa'nın gereği olarak tarafsız olacağına dair namusu ve şerefi üzerine and içiyor. Eğer siz namusunuzu ya da şerefinizi korumak isterseniz, namus ve şeref kavramı bizim için çok değerlidir derseniz, bir siyasi partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı olmaması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, VOA Türkçe'nin yayınına katıldı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan CHP liderinin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAY MISINIZ?"

"Mevcut sistemde iktidarın kilidi Cumhurbaşkanlığı koltuğu görünüyor. Erken seçime de hazırız dediniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez siz aday mısınız? Eğer kendiniz aday olmayacaksanız bu hazırlıklarınız kapsamında nasıl bir aday profiliniz var?" sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"BİR GENEL BAŞKANIN, CUMHURBAŞKANI OLMAMASI LAZIM"

"Şimdi bir ittifak yapmışsanız, ittifaktaki aktörlerinden görüşlerini almadan, onların Cumhurbaşkanlığı dolayısıyla beklentilerini dikkate almadan bir karar vermeniz etik açıdan doğru değil. Eğer bir seçim olacaksa bu seçim sürecinde biz Sayın Meral Akşener ile, Sayın Temel Karamollaoğlu ile de, Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı (Gültekin Uysal) ile de elbette oturup konuşacağız. Her parti bağımsız cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir. Veya "Hayır, ittifakı gerçekleştirelim ve bir tek cumhurbaşkanı adayı olsun o çerçevede seçime gidelim" denilebilir. Bugünden buna karar vermek çok zor. Ama ben şunu ifade edeyim: Cumhurbaşkanı olacak kişinin aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmaması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı olacak kişi parlamentoda yemin ettiği zaman, Anayasa'nın gereği olarak tarafsız olacağına dair namusu ve şerefi üzerine and içiyor. Eğer siz namusunuzu ya da şerefinizi korumak isterseniz, namus ve şeref kavramı bizim için çok değerlidir derseniz, bir siyasi partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı olmaması lazım."

"BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ DÜN DE BÖYLEYDİ GELECEKTE DE BÖYLE OLACAK"

"Bu sözleriniz sizin adaylığınız açısından kapıyı kapatır mı yoksa bir istifa durumu mu olur genel başkanlıktan? sorusunu da cevaplayan Kılıçdaoroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yani dediğim gibi o, o dönem değerlendirilir. Ama benim görüşüm bugün de yarın da bir başka gün de 10 yıl sonra daha da 30 yıl sonra da eğer Cumhurbaşkanı dediğimiz bir kişi, 83 milyonu temsil edecekse, bu aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmamalıdır. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve bağımsızlığı çok önemlidir. Çünkü o yargıç atayacaktır. Bir partinin genel başkanı, bir yargıç atarsa yargıya olan güven temelinden sarsılacaktır. Bizim görüşümüz dün de böyleydi, bugün de böyle, gelecekte de böyle olacak."

Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım

Manşet

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