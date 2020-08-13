Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu teşkilatlara "Hiçbir şekilde yorum yapmayın" talimatı gönderdi.

Muharrem İnce, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı. İnce'nin basın toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara "Hiçbir şekilde yorum yapmayın" talimatı gitti.

CHP'de Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaların bitmesinin ardından parti örgütüne sessiz kalınması talimatı gönderildi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı olarak iletilen mesajda Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla ilgili kamuoyu önünde herhangi bir yorumda bulunulmaması, açıklama yapılmaması ve sosyal medya aracılığıyla paylaşımda bulunulmaması istendi.

İNCE SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Öte yandan bugünkü basın toplantısında CHP yönetimini sert sözlerle eleştiren İnce, şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin iktidarı demek şu demek CHP Genel Başkanın cumhurbaşkanı olması demek. Ben iktidardan bunu anlarım. Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksan ben ona CHP iktidarı demem ki. Genel başkanın böyle bir iddiası yok ki. Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayal demektir. İktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum. İktidara yürüme iddiası yok ki zaten."