Kılıçdaroğlu: "(MEB'e gitmesi) Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gittim"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden ayrılışı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden ayrılışı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)