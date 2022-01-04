Kılıçdaroğlu: "(MEB'e gitmesi) Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gittim" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "(MEB'e gitmesi) Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gittim"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden ayrılışı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden ayrılışı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)

Kılıçdaroğlu: (MEB'e gitmesi) Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gittim

Kılıçdaroğlu: (MEB'e gitmesi) Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gittim

Kılıçdaroğlu: (MEB'e gitmesi) Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gittim

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

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