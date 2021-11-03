Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi - Haberler
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika
Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Netflix'in La Casa De Papel dizisinin tanıtımı üzerinden bir göndermede bulunarak "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor." paylaşımı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023'te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" dedi.

Dünyaca ünlü fenomen dizi La Casa de Papel (Büyük Soygun)'in son sezonunun ikinci kısmı için Netflix'in sosyal medya hesabından yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

KILIÇDAROĞLU'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

"Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor." notu düşülen paylaşımı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, retweet ederek "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu La Casa de Papel'den seçim göndermesi yaptı, Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

SOYLU'DAN YANIT: 2023'TE EVİNDE BOL BOL DİZİ İZLERSİN

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, kendi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023'te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin"

Kılıçdaroğlu La Casa de Papel'den seçim göndermesi yaptı, Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

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Emre İliksiz
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