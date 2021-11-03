Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

Dünyaca ünlü fenomen dizi La Casa de Papel (Büyük Soygun)'in son sezonunun ikinci kısmı için Netflix'in sosyal medya hesabından yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

KILIÇDAROĞLU'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

"Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor." notu düşülen paylaşımı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, retweet ederek "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" açıklamasında bulundu.

SOYLU'DAN YANIT: 2023'TE EVİNDE BOL BOL DİZİ İZLERSİN

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, kendi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023'te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin"

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