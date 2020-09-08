Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı Eski haber spikeri Buket Aydın, 31 Mart seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı programdaki kahkahaları ile çok konuşulmuştu. Aydın, kahkahaların nedeni "Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" diyerek açıkladı.

Ünlü spiker Buket Aydın, katıldığı televizyon programında, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşideki kahkahasıyla gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu; partisinin "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını" söylemesinin ardından kahkaha atan Aydın, merak edilen soruyu yanıtladı. Aydın, "AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" dedi.

Okan Bayülgen'in 'Neden gülüyordunuz?' sorusuna Buket Aydın "Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili" yanıtı verdi. Bu sözlerin üzerine araya giren Bayülgen bu kez 'AK Partili misiniz?' diye sordu. Aydın, "Ben apolitik olmayı tercih ediyorum. Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" dedi.