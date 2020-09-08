Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı
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Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı

Eski haber spikeri Buket Aydın, 31 Mart seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı programdaki kahkahaları ile çok konuşulmuştu. Aydın, kahkahaların nedeni "Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" diyerek açıkladı.

08.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:36

Ünlü spiker Buket Aydın, katıldığı televizyon programında, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşideki kahkahasıyla gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu; partisinin "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını" söylemesinin ardından kahkaha atan Aydın, merak edilen soruyu yanıtladı. Aydın, "AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" dedi.

Okan Bayülgen'in 'Neden gülüyordunuz?' sorusuna Buket Aydın "Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili" yanıtı verdi. Bu sözlerin üzerine araya giren Bayülgen bu kez 'AK Partili misiniz?' diye sordu. Aydın, "Ben apolitik olmayı tercih ediyorum. Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sürecinde Kanal D'de Buket Aydın'ın konuğu olmuştu. Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, 'AK Partili misiniz?' sorusunu yanıtladı
Haber Yorumları (6)
ZAFSA: FIRIL FIRIL FIRILDAKKK
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VATANDAŞ: oryantaller bile sahneyi bıraktı
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LEDUNİ: bu kadının neyini haber yaparlar anlamak imkansız
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